17日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2439枚だった。うちプットの出来高が1727枚と、コールの712枚を上回った。プットの出来高トップは3万8500円の163枚（変わらず195円）。コールの出来高トップは4万9000円の142枚（30円安185円）だった。 コールプット 出