17日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は689枚だった。うちプットの出来高が635枚と、コールの54枚を上回った。プットの出来高トップは1万9000円の182枚（5円安10円）。コールの出来高トップは4万7500円の30枚（625円）だった。 コールプット 出来高前日比