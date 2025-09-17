9月15日、モデルの長谷川理恵が自身のInstagramを更新。バキバキ腹筋を披露し、話題となっている。長谷川は《断酒生活、早いもので残すところ1週間！血液検査の数値も楽しみだし 何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫 ついでに浮腫みまでとれて体重も減》とつづり、断酒生活を送っていることを明かした。続けて《メンタルは安定するしまだまだ続けたい気持ちになるのはランナーズハイならぬ断酒ハイ？！