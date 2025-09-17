台湾パイナップルの輸出先で日本が9割以上を占めたことについて、台湾外交部の林佳龍（リン・ジアロン）部長は「真摯（しんし）な友情を体現した」と評した。台湾メディアの中時新聞網が16日に報じた。2021年3月1日、中国が「台湾産のパイナップルから害虫が検出された」として突然輸入停止を通告。中国は最大の輸出先であったことから台湾のパイナップル産業に大打撃を与えたが、その後、日本が輸入拡大に動いてきた。林氏は16日