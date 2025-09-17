コスプレイヤーのえなこが16日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』に出演。話題の写真集について語った。【写真】ほぼ出てます…きわど過ぎるショットを公開したえなこ『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。16日放送では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その