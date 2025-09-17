気温「41度」を示すJR伊勢崎駅前の温度計＝8月5日、群馬県伊勢崎市今夏（6〜8月）の記録的な高温を受け、気象庁は17日、最高気温が40度以上の日に名称を付ける方針であると明らかにした。「酷暑日」などが候補で、危険な暑さをイメージしやすくすることが目的。早ければ来年夏までに導入する可能性もあるという。今夏に40度以上になった観測点は延べ30に上り、年間の地点数として過去最多だった。気象庁は35度以上を「猛暑日」