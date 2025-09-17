プロ野球オーナー会議に臨む日本ハムの井川伸久オーナー＝17日、東京都内日本ハムの井川伸久オーナーは17日、東京都内でオーナー会議に出席した後に取材に応じ、新庄剛志監督の去就について「続けてもらいたいと思っているが、ご本人が決める話。結果としてどうなるか分からないが、辞めていただく理由はない」と話し、来季の続投を希望する考えを示した。新庄監督は就任4年目。当初は2年連続で最下位に沈んだが、昨季は2位に