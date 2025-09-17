「デイリースポーツ杯」（１７日、川口）森谷隼人（４４）＝川口・２９期＝が３日目１０Ｒの準決勝戦で不利な８枠を克服して快勝。６月の川口以来３カ月ぶりに、今年２回目の優出を果たした。好ダッシュで５番手から３番手に。２周３角で西村義正（山陽）、３周１角で塚本浩司（川口）を差して抜け出した。「序盤は良かった。後半にペースが上がらなかったのはタイヤのせい。初日のレース後に下周りをやってだいぶ良化。フォ