ＮＨＫの定例メディア総局長会見が１７日、都内のＮＨＫ放送センターで行われ、山名啓雄・総局長が麻薬取締法違反の疑いで４日に逮捕され、２９日放送開始の連続テレビ小説「ばけばけ」から降板した俳優・清水尋也容疑者（２６）に言及。「出演を予定したが、所属事務所から降板の申し出があった。逮捕されたことは大変遺憾」とした上で「放送への影響はないと聞いている」と話した。ＮＨＫでは２０２０年４月以降、朝ドラなど