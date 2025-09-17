家にいつも誰かが出入りする環境で育った農家の友人。子どものころは当たり前だったその光景が、中学に上がると嫌でたまらなくなって……。友人が、貴重な体験談を語ってくれました。 いつも人でにぎわっている土間 私は農家の娘として育ちました。 家には広い土間があり、そこはいつも人でにぎわっていました。 祖母が話し相手になり、農作業を手伝ってくれる近所の人や、農協の人、父の仕事関係の人が、ひっきりなしに立ち