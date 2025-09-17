『追憶』や『スティング』、『大統領の陰謀』などに出演し、監督としても活躍したほか、サンダンス映画祭を創設したことでも知られるロバート・レッドフォードさんが亡くなった。89歳だった。訃報を受け、レオナルド・ディカプリオやスカーレット・ヨハンソンらが追悼を表明している。【写真】ロバートさん主演『さらば愛しきアウトロー』新場面写真Varietyによると、「ロバート・レッドフォードが2025年9月16日、ユタ州の山間