楽天・森井誠之球団社長は１７日、三木肇監督の来季続投に関して明言を避けた。同日、都内のホテルで行われたオーナー会議終了後、取材対応した同社長は、１６日時点で３位のオリックスに３・５ゲーム差の４位で、ＣＳ進出の可能性もあるチームの戦いぶりについては「毎年大体、後半になってくると疲れてきてしまうというところもあるんですけども、いまはかなり選手たちも粘り強く戦ってくれているなと思います。残り試合が少