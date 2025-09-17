香港国際空港で３本の滑走路の同時運用システムが稼働後、中央滑走路から離陸する航空機。（２０２４年１１月２８日撮影、香港＝新華社記者／朱煒）【新華社広州9月17日】中国の粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）では現在、13本の空港滑走路が供用され、滑走路の密度の高さは世界有数を誇り、世界的空港群の形成が加速している。大湾区には広州、深圳、香港の3カ所のハブ空港、珠海とマカオ