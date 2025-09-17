高知県の今城教育長は、9月17日に開かれた定例会見で9月10日に県内の公立中学校臨時講師が不同意性交の疑いで逮捕された事件について、改めて謝罪しました。■今城教育長「教職員の不祥事が続発する中で服務規律の徹底を図っていたにも関わらず、再び県民のみなさんの信頼を揺るがす事態が起きたことは痛恨の極みです。子どもや保護者のみなさんに不安を与えてしまったことに対して改めて深くお詫び申し上げます」9月17日の定例会