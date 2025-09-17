◇MLB メッツ 8-3 パドレス(日本時間17日、シティ・フィールド)パドレスの松井裕樹投手が1回2/3を無安打無失点に抑えました。松井投手は敵地でのメッツ戦、6点ビハインドの6回から3番手として登板しました。四球を2つ与えて走者をためると、2アウトランナー1・2塁でフアン・ソト選手を打席に迎えます。このピンチで変化球を2球続けて追い込むと、最後は内角のスプリットでファウルチップにし空振り三振。15年総額7億6500万ドル(当