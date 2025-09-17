俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第124回（18日）の場面カットが公開されている。【写真あり】“新キャラ”が追加！新たな相関図を公開前回は、ミュージカルの準備が始まり、多忙な嵩（北村匠海）のサポートをするのぶ（今田美桜）。メイコ（原菜乃華）や健太郎（高橋文哉）も手伝い、順調に