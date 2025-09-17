モデルで女優の本田翼（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。ブランド「TOTEME」のファッションショーを訪れたことを報告し「エレガントだけど日常に取り入れるのが想像しやすい、モダンで洗練されたファッションを楽しめる素敵な時間でした」と感想をつづった。さらに、自身と同じ衣装を着たモデルの写真も投稿。「こういうスタイルをさらっとコーディネートできる人間に私はなりたい…です！