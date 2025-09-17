東京・新橋のガールズバーで従業員の女性を殺害したとして殺人の罪などに問われている男に対し、東京地裁は懲役19年の実刑判決を言い渡しました。【写真を見る】「強い殺意に基づき執拗、残虐」懲役19年の実刑判決千明博行被告（50）東京・新橋のガールズバーで女性従業員を殺害した罪東京地裁無職の千明博行被告（50）は去年10月、東京・新橋のガールズバーで、従業員の女性（当時18）の首などをナイフで切りつけて殺害した罪