アメリカのトランプ大統領が国賓として招かれているイギリスに到着しました。国賓待遇で2度の招待を受けるのは、きわめて異例ですが、イギリス全体が大統領を歓迎しているとは言えないようです。トランプ大統領は日本時間のけさ、大統領専用機でイギリスのスタンステッド空港に到着しました。アメリカトランプ大統領「イギリスには心温まるものがたくさんある。とても特別な場所、素晴らしい場所だ。（Q.チャールズ国王へのメッ