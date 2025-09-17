お笑いコンビ「こゝろ」のメンバー・山出谷ショートケーキさん、横荒木蟹男さんがそれぞれのＳＮＳを更新。コンビを解散することを公表しました。 【写真を見る】お笑いコンビ【 こゝろ 】9月末で解散山出谷ショートケーキ「お互い別々の道を進もうと言う事に」横荒木蟹男「本当にありがとうございました」山出谷ショートケーキさんは「2人で話し合った結果、お互い別々の道を進もうと言う事になり、9月末でこゝろと