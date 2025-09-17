日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナーは１７日、オーナー会議後の会見で、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の国内での独占放映権を米動画配信大手ネットフリックスが獲得したことについて、ＭＬＢのマンフレッド・コミッショナーに「われわれとしてはその問題について非常に大きな関心を持っている」と伝えたと明かした。７月のイチロー氏の殿堂入りセレモニーで渡米した際にニューヨークの