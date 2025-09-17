SixTONESの松村北斗さんが初の単独主演を務める映画「秒速5センチメートル」完成報告会が行われ、松村さんをはじめ、高畑充希さん、森七菜さん、青木柚さん、木竜麻生さん、上田悠斗さん、白山乃愛さん、宮粼あおいさん、吉岡秀隆さん、奥山由之監督が登壇しました。 【写真を見る】【SixTONES・松村北斗】緊張する子役に優しく声かけ「怖いよな」初単独主演「秒速5センチメートル」完成披露試写会映画「秒速5センチメ