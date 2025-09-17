地元愛と手づくりにこだわるケーキ店が、神戸・和田岬の街で親しまれている。ノエビアスタジアム神戸のほど近くにある、ケーキとコーヒーの店「ロビン」（神戸市兵庫区小松通）。オーナーパティシエの岡本典子さんが、2010年に自身のケーキ店として新装オープンした。もともと同店では両親が1977年から喫茶店を営んでいたが、当初は閉店する予定だったという。しかし、「もったいないので、何かできないかな」と考えた岡本さ