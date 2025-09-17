NHKは17日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』を今年もNHKホールで有観客で開催することを発表した。NHK放送時間は、12月31日19時20分〜23時45分(前半19時20分〜20時55分、後半21時〜22時45分)で、総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で放送。また、NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信予定。観覧募集は、10月2日11時からWEBにて開始。10月16日23時59分締切予定。募集方法など詳細は、10月2日11時以降、NHKホームページで発表される