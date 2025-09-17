北海道・札幌方面南警察署は2025年9月17日、札幌市豊平区に住む男（38）を不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、札幌市豊平区の会社員・高森雅樹容疑者（38）です。高森容疑者は2025年3月28日午前0時半ごろ、札幌市中央区の「中島公園」で、帰宅途中の女性（20代）に対し、押し倒すなどの暴行を加え、ひじにすり傷を負わせたうえ、わいせつな行為をした疑いが持たれています。高森容疑者は徒歩で逃走していま