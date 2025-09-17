大阪・ＡＢＣテレビが１７日、大阪市福島区の同局で秋の番組改編会見を開催し、プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が同局の高野純一アナウンサーとともにパーソナリティーを務める新番組「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」（火曜・後７時１５分）を１０月７日から放送開始すると発表した。過去２回特番として放送し、２回とも織田がしゃべれなくなるほど号泣したことでも話題を呼んだ。会見にかけつけた織田は