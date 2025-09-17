フィリーズ戦の8回、50号ソロを放つドジャース・大谷。メジャー史上6人目となる2年連続のシーズン50本塁打に到達した＝ロサンゼルス（共同）2年連続50本塁打は、米大リーグで歴代最多762本塁打を放ったバリー・ボンズも到達できなかった境地。ドジャースの大谷翔平は対戦相手のマークが厳しさを増す中、投打「二刀流」に復帰したシーズンで金字塔を打ち立てた。最初の達成者は1920、21年と27、28年に50発を超えたベーブ・ルー