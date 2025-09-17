１９７６年の開園から来年で５０周年となる新潟県阿賀野市の遊園地「サントピアワールド」は、同園開園と同時に入場した当時小学生の兄弟とみられる２人の男性を探している。残された映像をもとに２人の特徴を捉えたイラストを作成し、情報提供を呼びかけている。同園の前身である安田アイランドは７６年４月２５日にオープンした。同園によると、保存していた当時の映像に開園と同時に駆け込む２人の男児が映っていた。共に黄