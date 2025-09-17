KDDIは9月17日、セキュアな環境で高精度な社内文書検索と回答生成が可能なデータ活用アシスタント「KDDI Conata Data Agent」の提供を開始することを発表した。フライウィールの情報検索技術と生成AIを活用したデータ活用アシスタント「Conata Data Agent」に、KDDIの閉域網サービス「KDDI Wide Area Virtual Switch 2」を組み合わせて利用可能だという。同サービスは閉域網での接続が可能となるため、ユーザーは情報漏えいやセキ