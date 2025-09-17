SixTONES松村北斗（30）が17日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成披露試写会に登壇し、16年ぶりの再会について語った。互いに特別な思いを抱きながら離れ離れになった男女の18年間にわたる人生を描く物語。そのストーリーにちなみ、キャスト陣は「巡り合わせ」についてトークを展開した。松村は高校時代からの親友が出演した舞台を鑑賞した際、まさかの再会があったという。「主演をやら