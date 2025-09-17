【モデルプレス＝2025/09/17】元乃木坂46で女優の山下美月が16日、自身のInstagramストーリーズを更新。ショートヘアから髪型を変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】山下美月、ショートからのイメチェン姿◆山下美月、ショートからイメチェン山下は「しばらくこの髪の長さです」と髪型の変化について報告。東京ディズニーリゾートでの自撮りで、これまでのショートヘアから、セミロングヘアスタイルへの変化を披露した。