今回、Ray WEB編集部は職場にきた困ったお客さんについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は美容師アシスタントとして働いています。お店の常連さんと何気ない会話をした次の日、主人公の元に頼んだはずのない荷物が大量に届き……？常連のお客さんが送ってきたのはなんと、引っ越しの荷物でした！このあと主人公はお客さんにどう対応するのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：CHIHIROライター Ray WEB編集部あわせて