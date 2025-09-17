メ～テレ（名古屋テレビ） 記録的な大雨が降った三重県四日市市で、被災した住民への支援が本格化しています。 四日市市によりますと、12日の記録的大雨によるけが人はいませんでしたが、一部の地区だけで建物の床上浸水約200軒、床下浸水約3100軒の被害があったとみられます。 市は、被災した人が公的支援を受けるのに必要な「罹災証明書」の発行受け付けを17日から始めました。 「玄関から水が入ってきたと思った