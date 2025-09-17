１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．４８ポイント（０．３７％）高の３８７６．３４ポイントと続伸した。中国経済対策の期待感が投資家心理を上向かせる流れ。商務部など９部門は１６日、景気対策の一環として「サービス消費拡大に関する若干の政策措置」を連名で発表し、消費の喚起と内需の拡大を図る方針を明らかにした。当局はこのところ、消費刺激、過当競争是正など景気対策を相次ぎ発表