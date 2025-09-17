2025年9月15日〜2026年4月5日の期間、「キャナルシティ劇場」にて、劇団四季による『オペラ座の怪人』が上演されます。今回上演される『オペラ座の怪人』という演目は、1996年に福岡シティ劇場（現・キャナルシティ劇場）のこけら落としとして上演された作品。それ以来上演されていなかったので、この地で『オペラ座の怪人』が上演されるのは21年ぶりとなります。ガジェ通糸島編集部の記事をよく読んでくださっている読者の皆様。