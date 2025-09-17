【Luminasta “フリーレン”～SUMMER DRESS～】 今冬頃 展開予定 セガ フェイブは、プライズフィギュア「Luminasta “フリーレン”～SUMMER DRESS～」を今冬頃に展開する。 本景品はTVアニメ「葬送のフリーレン」の主人公「フリーレン」をプライズフィギュア化したもの。同社プライズフィギュアブランド「Luminasta」シリーズで立体化