フォートナイトで再現されたJR高松駅の駅前広場 人気オンラインゲーム「フォートナイト」の世界でサンポート高松が再現されました。 本物そっくりに表現されたJR高松駅の駅前広場。「フォートナイト」に、駅や高松シンボルタワーなどを再現したマップが登場しました。 このマップを制作したのは、香川河川国道事務所の職員です。 国土交通省が公開している都市の3Dモデルをも