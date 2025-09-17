プロ野球の12球団オーナー会議が17日に都内で開かれ、記者会見で榊原定征コミッショナー（82）が米動画配信大手「ネットフリックス」が来年WBCの日本での独占放送権を獲得したことについて言及した。地上波での放送がなくなる。榊原コミッショナーは「来年3月までですからどういう交渉ができるか。ネットフリックス社と今後の交渉だと思う。先方はポジティブな姿勢を示していないと聞いている。NPBとして支援できることがあれ