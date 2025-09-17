残暑が続く中、高知県高知市の幼稚園でコメの収穫体験が行われ、園児たちが稲刈りに挑戦しました。■やりとり「何粒くらいあるがやろう？」「100粒あると思う」高知市大津の芸術学園幼稚園では、食育の一環として毎年コメを育てていて、9月17日年長の園児50人が稲刈りを行いました。園が管理している約900平方メートルの田んぼに5月下旬に田植えを行い、収穫作業に取り掛かりました。日差しが降り注ぐなか、園児たちは肩の高