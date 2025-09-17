女優・大政絢が１６日、東京・国立新美術館で行われたブルガリの展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」のフォトコールに参加した。エメラルドとダイヤのゴージャスなネックレス、ブレスレットがピンクベージュのドレスにぴったり。さらに右手中指に光る大きなダイヤの指輪は１４・５５カラットで、目も眩むような美しさだった。