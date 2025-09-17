歌手あべ静江（73）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。交際会見後に相手男性の“4股交際”が発覚したことについて告白した。MCハライチ澤部佑から「初ロマンス報道で交際会見ということですが」とかつての話について聞かれ、あべは「私は（会見を）したくなかったんですが、記者の人たちが『やれ』っていうので、交際はしてます、っていう会見はしました」と話した。澤部から「お相手はちなみに