TBS石井大裕アナウンサー（40）が17日、同局系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。世界陸上男子棒高跳びで世界新記録を達成したスウェーデンのデュプランティス（25）について語った。同局で放送する「東京2025世界陸上」でスペシャルキャスターを務める高橋尚子さんは、デュプランティスの競技中の空気について「すべての競技が終わって、5万8000人ぐらいが1人だけを見る。シーンと静まりかえったところから（手拍子で