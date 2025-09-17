福岡県警柳川署は17日、みやま市高田町にある会社の代表電話に11日午後1時半ごろ、宅配弁当店を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「新しく開店するお店であるが、弁当の試食を無料で行っているので是非試してほしい」などと言われる内容。後で相手方の番号を確認したところ市外局番だった。その後、電話をかけ直すもつながらなかったという。