東京2025世界陸上が開催されている国立競技場で17日、東京都が主催する子どもたちを対象としたアスリートによる陸上教室「世界陸上リアル教室」が開催された。イベントは16日から19日までの4日間、大会開催前の時間に行われ、事前に募集した都内62校（特別支援学校の6校を含む）、約3,000人が参加する。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手この日は大田区立中萩中小学校の5年生、54人が参加。大会期間中、選手