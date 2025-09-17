福島県郡山市で１月、大阪府から大学受験に来ていた予備校生の女性（当時１９歳）を酒気帯び運転の車ではねて死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）などに問われた同市昭和、無職池田怜平被告（３５）の裁判員裁判で、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判長）は１７日、懲役１２年（求刑・懲役１６年）の判決を言い渡した。公判では、池田被告が現場交差点で赤信号を故意に無視したかが争点となった。