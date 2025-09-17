東京市場まとめ 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って下落した流れを引き継ぎ、日経平均は150円安の44,751円と反落で寄付きました。下落基調で取引を開始した日経平均は9時19分に290円安の44,612円を付け、本日の安値を更新しました。その後は持ち直し、前場中ごろには上昇に転じると後半は堅調な推移となり、一時は節目の45,000円を上回る場面も見られましたが、93円高の44,995円で前引けとなりました。後場寄付きは小幅高