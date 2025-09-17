BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「プレバンの日」を祝うイベントとして「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」(以下「プレバンフェス2025」)を2025年10月6日11時よりオンライン開催する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では2024年に、「プレミアムバンダイ」の略称である「PB」のアルファベットの形がそれぞれ「10」「13」の組み合わせに見えること