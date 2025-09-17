バスケットボールＢ２のベルテックス静岡のＰＧ鍋田隆征（２４）が１７日に静岡市役所を表敬訪問した。約２週間後に迫った１０月２日の２０２５―２６年シーズン開幕に向けて難波喬司市長にあいさつ。チームを代表して出席した若きＰＧは「チームが掲げている優勝へ一丸となって戦い抜きたい」と、約束。難波市長も「ベルテックスの知名度は市内でも定着してきている。とにかく、優勝カップをもって帰ってきてもらいたい」と、エ