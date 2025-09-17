◆米大リーグドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カイル・シュワバー外野手が１６日（日本時間１７日）、敵地・ドジャース戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、初対戦したドジャース・大谷翔平投手（３１）との勝負を振り返った。初回は、大谷がメジャー公式戦では自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークし、最後は５球目のスライダーで見逃し