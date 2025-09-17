Ｂ２ベルテックス静岡は１７日、Ｂ１仙台とのプレシーズンゲーム（ＰＳＧ、２１日・ゼビオアリーナ仙台）に向けて静岡市北部体育館で練習した。１０月２日のリーグ開幕前の最後のＰＳＧでＳＧサイモン拓海（２５）が、初の開幕スタメンを猛アピールする。チーム屈指のシューターが、試合スタートからエンジン全開で臨む。昨季は５４試合すべてで途中出場だったが、今季ここまでのＰＳＧ全４試合でスタメン出場中。「途中から出